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Проскуркин Иван Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: Проскуркин Иван Илларионович

Мать: Проскуркина Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
26.05.1843

Сын: Проскуркин Нил Иванович

Мать ребёнка: Проскуркина Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.02.1852

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Проскуркина Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.03.1854

Сын: Проскуркин Василий Иванович

Мать ребёнка: Проскуркина Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.10.1855

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Проскуркина Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.09.1862

Сын: Проскуркин Корнилий Иванович

Мать ребёнка: Проскуркина Елизавета Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскуркина Елизавета Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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