Проскуркин Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Рождение ребёнка
26.05.1843
Мать ребёнка: Проскуркина Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.02.1852
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Проскуркина Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.03.1854
Сын: Проскуркин Василий Иванович
Мать ребёнка: Проскуркина Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.10.1855
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Проскуркина Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.09.1862
Сын: Проскуркин Корнилий Иванович
Мать ребёнка: Проскуркина Елизавета Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно