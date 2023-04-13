Проскуркина Елизавета Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1843
Отец ребёнка: Проскуркин Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1852
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Проскуркин Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1854
Сын: Проскуркин Василий Иванович
Отец ребёнка: Проскуркин Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1855
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Проскуркин Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1862
Сын: Проскуркин Корнилий Иванович
Отец ребёнка: Проскуркин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно