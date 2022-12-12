Михайлов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Василий

Михайлов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Серафима Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серафима Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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