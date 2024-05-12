Доледудин Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти28.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Доледудин Степан Терентьевич
Мать: не указана
Место рождения: Смоленская обл., Стодолищенский р-н, д. Рябцы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1931
Сын: Доледудин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Доледудина (Сидорова) Елена Григорьевна
Рябцево, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
31.05.1941
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Наименование военкомата: Стодолищенский РВК, Смоленская обл., Стодолищенский р-н Дата и место призыва: Стодолищенский РВК, Смоленская обл., Стодолищенский р-н Дата призыва: 31.05.1941 Воинское звание:... Показать все
Захоронение (военное)
28.11.1942
Луковниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Калининская обл., Зубцовский р-н, Карамзинский с/с, д. Луковино; Калининская обл., Зубцовский р-н, д. Луковниково Адрес захоронения в военный период: Калининская область, Зубковский район, Карамазинс... Показать все
Смерть
28.11.1942
Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 916 стрелковый полк Воинская часть: 916 сп Выбытие из воинской части: Погиб