Боровской Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровской Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровской Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Боровская (Дударева) Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровской Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Боровская (Дударева) Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боровская) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Боровская (Дударева) Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровская (Дударева) Валентина Владимировна

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