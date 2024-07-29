Боровская (Дударева) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дударев Владимир
Мать: Дударева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровской Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Боровской Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровской Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Боровской Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боровская) Марина Николаевна
Отец ребёнка: Боровской Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боровской Николай