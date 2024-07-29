Боровская (Дударева) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровская (Дударева) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дударев Владимир

Мать: Дударева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровской Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Боровской Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровской Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Боровской Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боровская) Марина Николаевна

Отец ребёнка: Боровской Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровской Николай

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