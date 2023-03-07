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Глебова Александра Степановна

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Место рождения

Бобровка, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобровка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1914 ст.

Сын: Глебов Александр Иванович

Отец ребёнка: Глебов Иван Леонтьевич

Бобровка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1916 ст.

Сын: Глебов Иван Иванович

Отец ребёнка: Глебов Иван Леонтьевич

Бобровка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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