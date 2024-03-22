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Глебов Иван Леонтьевич

Место рождения

Бобровка, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобровка, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
13.12.1909 ст.

Сын: Глебов Николай Иванович

Мать ребёнка: Глебова Александра Степановна

Бобровка, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
11.10.1914 ст.

Сын: Глебов Александр Иванович

Мать ребёнка: Глебова Александра Степановна

Бобровка, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.06.1916 ст.

Сын: Глебов Иван Иванович

Мать ребёнка: Глебова Александра Степановна

Бобровка, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Александра Степановна

Смерть
Неизвестно
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