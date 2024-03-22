Глебов Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1909 ст.
Мать ребёнка: Глебова Александра Степановна
Рождение ребёнка
11.10.1914 ст.
Сын: Глебов Александр Иванович
Мать ребёнка: Глебова Александра Степановна
Рождение ребёнка
10.06.1916 ст.
Сын: Глебов Иван Иванович
Мать ребёнка: Глебова Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно