Abakumov Lev — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Abakumov Lev

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Abakumov Egor

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abakumov Alexander

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abakumov Nikolai

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abakumov Lev Львович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно