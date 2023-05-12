Abakumov Lev Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Abakumov Lev
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1906
Дочь: Lunina Olga
Мать ребёнка: Abakumov Elena Евстафьева
Рождение ребёнка
26.02.1911
Дочь: Певзнер Елизавета Львовна
Мать ребёнка: Abakumov Elena Евстафьева
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Abakumov Nikolai
Мать ребёнка: Abakumov Elena Евстафьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Abakumov Viktor
Мать ребёнка: Abakumov Elena Евстафьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Gekker Ekaterina
Мать ребёнка: Abakumov Elena Евстафьева
Смерть
Неизвестно