Abakumov Lev Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Abakumov Lev Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Abakumov Lev

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1906

Дочь: Lunina Olga

Мать ребёнка: Abakumov Elena Евстафьева

Рождение ребёнка
26.02.1911

Дочь: Певзнер Елизавета Львовна

Мать ребёнка: Abakumov Elena Евстафьева

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abakumov Nikolai

Мать ребёнка: Abakumov Elena Евстафьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abakumov Viktor

Мать ребёнка: Abakumov Elena Евстафьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Gekker Ekaterina

Мать ребёнка: Abakumov Elena Евстафьева

Смерть
Неизвестно