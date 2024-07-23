Коровкин (Боровкин?) Перфирий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкин (Боровкин?) Перфирий Федотович

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Коровкин Федот Исакович

Мать: не указана

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Коровкин Василий Перфирьевич (Перфилович)

Мать ребёнка: не указана

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Коровкин Тимофей Перфирьевич (Перфилович)

Мать ребёнка: не указана

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Коровкин Василий Перфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Коровкин Ананий Перфирьевич (Перфилович)

Мать ребёнка: не указана

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1763
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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