Коровкин (Боровкин?) Перфирий Федотович
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Коровкин Федот Исакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Коровкин Василий Перфирьевич (Перфилович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Коровкин Тимофей Перфирьевич (Перфилович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Коровкин Василий Перфирьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Коровкин Ананий Перфирьевич (Перфилович)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1763