Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Ивановна

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Место рождения

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Иванович

Мать: не указана

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.02.1802

Муж: Глеб Дмитриевич

Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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