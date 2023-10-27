Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Афанасий Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Аграфена Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Ксения Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Иванович
Смерть
После 1807
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область