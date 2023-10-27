Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Афанасий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Аграфена Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Ксения Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Иванович

Смерть
После 1807
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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