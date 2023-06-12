Перова Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиПосле 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Перов Антон Никитич
Отец ребёнка: Перов Никита Малафеевич
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Перова Агафья Никитична
Отец ребёнка: Перов Никита Малафеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1750