Перова Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Перов Антон Никитич

Отец ребёнка: Перов Никита Малафеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Перова Агафья Никитична

Отец ребёнка: Перов Никита Малафеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перов Никита Малафеевич

Смерть
После 1750
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область