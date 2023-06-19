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Перов Никита Малафеевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1697

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Перов Малафей Максимович

Мать: Перова Федосья Антиповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Перов Антон Никитич

Мать ребёнка: Перова Ирина Павловна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Перова Агафья Никитична

Мать ребёнка: Перова Ирина Павловна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перова Ирина Павловна

Смерть
1749
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область