Перов Никита Малафеевич
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Перов Малафей Максимович
Мать: Перова Федосья Антиповна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Перов Антон Никитич
Мать ребёнка: Перова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Перова Агафья Никитична
Мать ребёнка: Перова Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перова Ирина Павловна
Смерть
1749