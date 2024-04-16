Григорьев Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1986
Сын: Григорьев Антон Александрович
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
25.04.1987
Сын: Григорьев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Евгеньевна