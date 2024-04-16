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Григорьев Александр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
24.04.1986

Сын: Григорьев Антон Александрович

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
25.04.1987

Сын: Григорьев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Евгеньевна

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