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Александра Кузьминична
Александра Кузьминична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1813
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кузьма Иванович
1781 г.р.
Мать
Мария Васильевна
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Кузьма Иванович
Мать:
Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно
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