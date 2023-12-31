Корсаков Андрей Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Андрей Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832 ст.

Дочь: Дарья Андреева

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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