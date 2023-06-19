Гулин Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения24.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1975
Рождение ребёнка
13.04.1999
Дочь: Гулина Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Лучкова Наталья Владимировна
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
03.08.2001
Жена: Варижникова Юлия Юрьевна
Рождение ребёнка
07.09.2003
Мать ребёнка: Варижникова Юлия Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно