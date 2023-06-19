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Мячев Симан Кондратьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Мячев Кондратий Максимович

Мать: Мячева Агрипина Емельяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Мячева Анисья Симоновна

Мать ребёнка: Мячева Прасковья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Мячев Василий Симонович

Мать ребёнка: Мячева Прасковья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мячева Прасковья Андреевна

Смерть
Неизвестно