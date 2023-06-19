Мячев Симан Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Мячева Анисья Симоновна
Мать ребёнка: Мячева Прасковья Андреевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Мячева Прасковья Андреевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно