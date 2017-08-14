Самойлов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения17.08.1946
Дата смерти14.08.2017
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1946
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1975
Дочь: Першева (Самойлова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Самойлова (Гаранина) Светлана Дмитриевна
Смерть
14.08.2017