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Самойлов Николай Иванович

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

17.08.1946

Дата смерти

14.08.2017

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
04.06.1975

Дочь: Першева (Самойлова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Самойлова (Гаранина) Светлана Дмитриевна

Смерть
14.08.2017

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