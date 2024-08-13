Самойлов Иван Васильевич 1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Самойлов Иван Васильевич

Автор
ФВ
Вероника Ф.

мужской, родился 1909, Курск, город Курск, Курская область

умер Неизвестно

Дети
Самойлов Алексей Иванович1939 г.р.
Самойлов Николай Иванович17.08.1946 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область

Рождение ребёнка
1939

Сын: Самойлов Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Курск, город Курск, Курская область

Рождение ребёнка
17.08.1946

Сын: Самойлов Николай Иванович

Мать ребёнка: Самойлова Улита Устиновна

Курск, город Курск, Курская область

Рождение ребёнка
31.12.1948

Сын: Самойлов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Курск, город Курск, Курская область

Смерть
Неизвестно

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