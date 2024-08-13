Самойлов Иван Васильевич
мужской, родился 1909, Курск, город Курск, Курская область
умер Неизвестно
Дети
Самойлов Алексей Иванович1939 г.р.
Самойлов Николай Иванович17.08.1946 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Самойлов Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1946
Сын: Самойлов Николай Иванович
Мать ребёнка: Самойлова Улита Устиновна
Рождение ребёнка
31.12.1948
Сын: Самойлов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно