Буйкина Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подбородников Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Подбородников Владимир Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подбородников Александр Владимирич
Отец ребёнка: Подбородников Владимир Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно