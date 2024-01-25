Буйкина Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйкина Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подбородников Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Подбородников Владимир Демьянович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подбородников Александр Владимирич

Отец ребёнка: Подбородников Владимир Демьянович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подбородников Владимир Демьянович

Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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