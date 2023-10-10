Урусов Алексей Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1679
Рождение ребёнка
1680
Сын: Урусов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Урусова Василиса Петровна
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1682
Дочь: Козловская Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Урусова Василиса Петровна
Титул: княжна
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Урусов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Урусова Василиса Петровна
Титул: князь
Рождение ребёнка
1692
Мать ребёнка: Урусова Василиса Петровна
Титул: князь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно