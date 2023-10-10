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Урусов Алексей Никитич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1679

Жена: Урусова Василиса Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1680

Сын: Урусов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Урусова Василиса Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1682

Дочь: Козловская Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Урусова Василиса Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Урусов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Урусова Василиса Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
1692

Сын: Урусов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Урусова Василиса Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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