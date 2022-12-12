Наговицын Косьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти01.07.1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Наговицына Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
29.05.1809 ст.
Дочь: Акилина Косьмина
Мать ребёнка: Наговицына Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
16.07.1810 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Феодосия Степановна
Бракосочетание
13.05.1814 ст.
1814г. MK г. Нолинск (жених вдовец дер. Закусерской/невеста вдова крест. Якима Маркова Гущина Сретенского прихода дер. Сащинской?/поруч. тойже дер. Закусерской крест. Фома Зиновьев Наговицын, дер. Мал... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1815 ст.
Дочь: Параскева Косьмина
Мать ребёнка: Наговицына Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
03.07.1818 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
10.11.1820 ст.
Дочь: Степанида Косьмина
Мать ребёнка: Наговицына Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Пётр
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1852 ст.