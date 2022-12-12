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Наговицын Косьма Иванович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1783

Дата смерти

01.07.1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Наговицын Иван Зиновьевич

Мать: Наговицына Мария Макаравна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Наговицын Андрей Косьмин

Мать ребёнка: Наговицына Феодосия Степановна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1809 ст.

Дочь: Акилина Косьмина

Мать ребёнка: Наговицына Феодосия Степановна

Рождение ребёнка
16.07.1810 ст.

Сын: Наговицын Антон Косьмин

Мать ребёнка: Наговицына Феодосия Степановна

Бракосочетание
13.05.1814 ст.

Жена: Наговицына Феодосия Степановна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1814г. MK г. Нолинск (жених вдовец дер. Закусерской/невеста вдова крест. Якима Маркова Гущина Сретенского прихода дер. Сащинской?/поруч. тойже дер. Закусерской крест. Фома Зиновьев Наговицын, дер. Мал... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1815 ст.

Дочь: Параскева Косьмина

Мать ребёнка: Наговицына Феодосия Степановна

Рождение ребёнка
03.07.1818 ст.

Сын: Наговицын Антон Косьмин

Мать ребёнка: Наговицына Феодосия Степановна

Рождение ребёнка
10.11.1820 ст.

Дочь: Степанида Косьмина

Мать ребёнка: Наговицына Феодосия Степановна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Пётр

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Ирина Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.07.1852 ст.
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