Наговицына Феодосия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти08.02.1855 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Наговицын Косьма Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1809 ст.
Дочь: Акилина Косьмина
Отец ребёнка: Наговицын Косьма Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1810 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Косьма Иванович
Бракосочетание
13.05.1814 ст.
1814г. MK г. Нолинск (жених вдовец дер. Закусерской/невеста вдова крест. Якима Маркова Гущина Сретенского прихода дер. Сащинской?/поруч. тойже дер. Закусерской крест. Фома Зиновьев Наговицын, дер. Мал... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1815 ст.
Дочь: Параскева Косьмина
Отец ребёнка: Наговицын Косьма Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1818 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Косьма Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1820 ст.
Дочь: Степанида Косьмина
Отец ребёнка: Наговицын Косьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Яким Маркович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1855 ст.