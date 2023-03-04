Наговицына Феодосия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына Феодосия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

08.02.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Наговицын Андрей Косьмин

Отец ребёнка: Наговицын Косьма Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1809 ст.

Дочь: Акилина Косьмина

Отец ребёнка: Наговицын Косьма Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1810 ст.

Сын: Наговицын Антон Косьмин

Отец ребёнка: Наговицын Косьма Иванович

Бракосочетание
13.05.1814 ст.

Муж: Наговицын Косьма Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1814г. MK г. Нолинск (жених вдовец дер. Закусерской/невеста вдова крест. Якима Маркова Гущина Сретенского прихода дер. Сащинской?/поруч. тойже дер. Закусерской крест. Фома Зиновьев Наговицын, дер. Мал... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1815 ст.

Дочь: Параскева Косьмина

Отец ребёнка: Наговицын Косьма Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1818 ст.

Сын: Наговицын Антон Косьмин

Отец ребёнка: Наговицын Косьма Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1820 ст.

Дочь: Степанида Косьмина

Отец ребёнка: Наговицын Косьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Яким Маркович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.02.1855 ст.
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