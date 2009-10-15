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Бабкин Анатолий Прокопьевич

Место рождения

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

31.10.1934

Дата смерти

15.10.2009

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1934

Отец: Бабкин Прокопий Тимофеевич

Мать: Бабкина Анастасия Прохоровна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабкина Магдалина Михайловна

Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
1968
Калараш, Каларашский район
Переезд на постоянное место жительства
Место жительства
1995
Чадыр-Лунга, Автономное территориальное образование Гагаузия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабкина Магдалина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Магдалина Михайловна

Смерть
15.10.2009
Чадыр-Лунга, Автономное территориальное образование Гагаузия
Переезд на постоянное место жительства
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