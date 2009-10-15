Бабкин Анатолий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения31.10.1934
Дата смерти15.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1934
Рождение ребёнка
20.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабкина Магдалина Михайловна
Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
1968
Калараш, Каларашский район
Переезд на постоянное место жительства
Место жительства
1995
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабкина Магдалина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.2009
Переезд на постоянное место жительства