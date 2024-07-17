Васильцова (Васильцова) Татьяна Кирилловна 01.09.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильцова (Васильцова) Татьяна Кирилловна

Место рождения

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

01.09.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1911

Отец: Васильцов Кирилл Константинович

Мать: Васильцова (Васильцова) Елизавета Сампсоновна

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильцов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
14.08.1934

Дочь: Зайцева (Васильцова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Васильцов Иван Андреевич

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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