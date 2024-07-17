Васильцова (Васильцова) Татьяна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения01.09.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильцов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1934
Дочь: Зайцева (Васильцова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Васильцов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно