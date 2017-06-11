Зайцева (Васильцова) Александра Ивановна 14.08.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцева (Васильцова) Александра Ивановна

Место рождения

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

14.08.1934

Дата смерти

11.06.2017

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1934

Отец: Васильцов Иван Андреевич

Мать: Васильцова (Васильцова) Татьяна Кирилловна

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Павел Иосифович

Ильбов
Рождение ребёнка
21.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Павел Иосифович

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
11.06.2017
Ильбово

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