Зайцева (Васильцова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.08.1934
Дата смерти11.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Павел Иосифович
Ильбов
Рождение ребёнка
21.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Павел Иосифович
Смерть
11.06.2017
Ильбово