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Молодых Евсей Антонов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1848

Дата смерти

02.06.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Молодых Антон

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Молодых Деонисий Евсеев

Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Молодых Роман Евсеев

Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Гридчина Мария Евсеева

Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.02.1887

Дочь: Евдокия Евсеева

Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1889

Сын: Молодых Стефан Евсеев

Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.06.1892

Сын: Молодых Иван Евсеев

Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Молодых Тихон Евсеев

Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.06.1896

Дочь: Агрипина Евсеева

Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
02.06.1913
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от старости
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