Молодых Евсей Антонов
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти02.06.1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Молодых Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Молодых Роман Евсеев
Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Гридчина Мария Евсеева
Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
18.02.1887
Дочь: Евдокия Евсеева
Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
27.10.1889
Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
01.06.1892
Сын: Молодых Иван Евсеев
Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
14.08.1893
Сын: Молодых Тихон Евсеев
Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
20.06.1896
Дочь: Агрипина Евсеева
Мать ребёнка: Молодых Параскева Лукьянова
Смерть
02.06.1913
Причина смерти: от старости