Молодых Антон
Место рождения
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Молодых Иуда Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно