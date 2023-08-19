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Молодых Антон

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Молодых Иуда Антонов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Молодых Евсей Антонов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молодых Лукьян Антонов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молодых Тихон Антонов

Мать ребёнка: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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