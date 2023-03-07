Маврина (Трубина) Наталья
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Трубинъ Тихонъ
Мать: Трубина Варвара
Бракосочетание
28.01.1852
Муж: Мавринъ Андрей
Рождение ребёнка
25.10.1854
Сын: Мавринъ Дмитрий
Отец ребёнка: Мавринъ Андрей
Рождение ребёнка
02.11.1856
Сын: Мавринъ Иоанникий
Отец ребёнка: Мавринъ Андрей
Рождение ребёнка
23.08.1858
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Мавринъ Андрей
Рождение ребёнка
31.10.1859
Сын: Мавринъ Демьянъ
Отец ребёнка: Мавринъ Андрей
Рождение ребёнка
07.12.1862
Сын: Мавринъ Николай
Отец ребёнка: Мавринъ Андрей
Рождение ребёнка
23.10.1864
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Мавринъ Андрей