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Маврина (Трубина) Наталья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Трубинъ Тихонъ

Мать: Трубина Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1852

Муж: Мавринъ Андрей

Рождение ребёнка
25.10.1854

Сын: Мавринъ Дмитрий

Отец ребёнка: Мавринъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1856

Сын: Мавринъ Иоанникий

Отец ребёнка: Мавринъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1858

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Мавринъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1859

Сын: Мавринъ Демьянъ

Отец ребёнка: Мавринъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1862

Сын: Мавринъ Николай

Отец ребёнка: Мавринъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1864

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Мавринъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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