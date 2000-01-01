Ханина (Каряя) Васса Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина (Каряя) Васса Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Ханин Варфоломей Иванович

Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1778
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