Ханина (Каряя) Васса Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ханин Варфоломей Иванович
Отец ребёнка: Ханин Иван Лукьянович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1778