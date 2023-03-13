Онохинъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Онохинъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Онохинъ Иванъ
Мать ребёнка: Онохина Дарья Самойлова
Руский Куганакъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Онохинъ Дмитрий
Мать ребёнка: Онохина Дарья Самойлова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Онохина Дарья Самойлова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Онохина Дарья Самойлова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Онохинъ Матвей
Мать ребёнка: Онохина Дарья Самойлова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Онохинъ Алексей
Мать ребёнка: Онохина Дарья Самойлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онохина Дарья Самойлова
Смерть
1795