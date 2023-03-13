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Онохинъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Онохинъ Тихонъ

Мать: Онохина Ефросиньбя Осипова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Онохинъ Иванъ

Мать ребёнка: Онохина Дарья Самойлова

Руский Куганакъ
Рождение ребёнка
1785

Сын: Онохинъ Дмитрий

Мать ребёнка: Онохина Дарья Самойлова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Онохина Дарья Самойлова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Онохина Дарья Самойлова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Онохинъ Матвей

Мать ребёнка: Онохина Дарья Самойлова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Онохинъ Алексей

Мать ребёнка: Онохина Дарья Самойлова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онохина Дарья Самойлова

Смерть
1795
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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