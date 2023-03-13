Онохина Дарья Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онохина Дарья Самойлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Онохинъ Иванъ

Отец ребёнка: Онохинъ Василий

Руский Куганакъ
Рождение ребёнка
1785

Сын: Онохинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Онохинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Онохинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Онохинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Онохинъ Матвей

Отец ребёнка: Онохинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Онохинъ Алексей

Отец ребёнка: Онохинъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онохинъ Василий

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