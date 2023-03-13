Онохина Дарья Самойлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Онохинъ Иванъ
Отец ребёнка: Онохинъ Василий
Руский Куганакъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Онохинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Онохинъ Василий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Онохинъ Василий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Онохинъ Василий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Онохинъ Матвей
Отец ребёнка: Онохинъ Василий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Онохинъ Алексей
Отец ребёнка: Онохинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онохинъ Василий