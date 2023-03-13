Онохина Ефросиньбя Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Онохинъ Василий
Отец ребёнка: Онохинъ Тихонъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дарья Тиханова
Отец ребёнка: Онохинъ Тихонъ
Руский Куганакъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Онохинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Онохинъ Тихонъ
Руский Куганакъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онохинъ Тихонъ