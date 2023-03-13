Онохина Ефросиньбя Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнохина Ефросиньбя Осипова

Онохина Ефросиньбя Осипова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Онохинъ Василий

Отец ребёнка: Онохинъ Тихонъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дарья Тиханова

Отец ребёнка: Онохинъ Тихонъ

Руский Куганакъ
Рождение ребёнка
1770

Сын: Онохинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Онохинъ Тихонъ

Руский Куганакъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онохинъ Тихонъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close