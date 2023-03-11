Фисенко Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти22.03.1989
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Войтенко Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1942
Дочь: Васина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Фисенко Александр Кириллович
Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
22.05.1950
Сын: Фисенко Роман Александрович
Отец ребёнка: Фисенко Александр Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сивокобыльская Нонна Александровна
Отец ребёнка: Фисенко Александр Кириллович
Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.03.1989
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния