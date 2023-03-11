Фисенко Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко Зинаида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

22.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Войтенко Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1942

Дочь: Васина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Фисенко Александр Кириллович

Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
22.05.1950

Сын: Фисенко Роман Александрович

Отец ребёнка: Фисенко Александр Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сивокобыльская Нонна Александровна

Отец ребёнка: Фисенко Александр Кириллович

Donetsk, Donetsk Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.03.1989
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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