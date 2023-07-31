Богомолов Герасим Дмитреевич
Место рождениядеревни Тимошкиной
Дата рождения1718
Дата смерти1787
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Богомолов Дмитрей
Мать: не указана
деревни Тимошкиной
Рождение ребёнка
1760
Сын: Богомолов Иван Герасимович
Мать ребёнка: Богомолова Аксинья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1787