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Богомолов Герасим Дмитреевич

Место рождения

деревни Тимошкиной

Дата рождения

1718

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Богомолов Дмитрей

Мать: не указана

деревни Тимошкиной
Рождение ребёнка
1760

Сын: Богомолов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Богомолова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1787