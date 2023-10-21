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Сарапкин Степан Андреевич

Место рождения

Масады, Илишевского района, Башкирия

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Царапкин Андрей Иванович

Мать: Сарапкина Ирина Феодотовна

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1909

Сын: Сарапкин Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Сарапкина ?

д. Масады, Илишевского района, Башкирии
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сарапкин ?

Мать ребёнка: Сарапкина ?

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сарапкин ?

Мать ребёнка: Сарапкина ?

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сарапкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Сарапкина ?

Гремучий Ключ, Илишевского района, Башкирия
123 СП, лейтенант, ком. взвода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарапкина ?

Смерть
Неизвестно
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