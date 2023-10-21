Сарапкин Степан Андреевич
Место рожденияМасады, Илишевского района, Башкирия
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сарапкин Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Сарапкина ?
д. Масады, Илишевского района, Башкирии
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сарапкин ?
Мать ребёнка: Сарапкина ?
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сарапкин ?
Мать ребёнка: Сарапкина ?
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Сарапкина ?
Гремучий Ключ, Илишевского района, Башкирия
123 СП, лейтенант, ком. взвода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарапкина ?
Смерть
Неизвестно