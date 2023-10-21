Сарапкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарапкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сарапкин Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Сарапкин Степан Андреевич

д. Масады, Илишевского района, Башкирии
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сарапкин ?

Отец ребёнка: Сарапкин Степан Андреевич

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сарапкин ?

Отец ребёнка: Сарапкин Степан Андреевич

Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сарапкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Сарапкин Степан Андреевич

Гремучий Ключ, Илишевского района, Башкирия
123 СП, лейтенант, ком. взвода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарапкин Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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