Сарапкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сарапкин Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Сарапкин Степан Андреевич
д. Масады, Илишевского района, Башкирии
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сарапкин ?
Отец ребёнка: Сарапкин Степан Андреевич
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сарапкин ?
Отец ребёнка: Сарапкин Степан Андреевич
Масады, Илишевского района, Башкирия
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Сарапкин Степан Андреевич
Гремучий Ключ, Илишевского района, Башкирия
123 СП, лейтенант, ком. взвода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно