Бражник Виктор Васильевич
Место рожденияУкраина, г. Донецк
Дата рождения06.03.1939
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1939
Отец: Бражник Василий Иванович
Мать: не указана
Украина, г. Донецк
Рождение ребёнка
1967
Сын: Бражник Евгений Викторович
Мать ребёнка: Бражник Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражник Александр Викторович
Мать ребёнка: Бражник Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бражник Лидия Николаевна