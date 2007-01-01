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Бражник Виктор Васильевич

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Место рождения

Украина, г. Донецк

Дата рождения

06.03.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1939

Отец: Бражник Василий Иванович

Мать: не указана

Украина, г. Донецк
Рождение ребёнка
1967

Сын: Бражник Евгений Викторович

Мать ребёнка: Бражник Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражник Александр Викторович

Мать ребёнка: Бражник Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бражник Лидия Николаевна

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