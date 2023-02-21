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Бражник Евгений Викторович
Бражник Евгений Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1967
Пол
Мужской
Отец
Бражник Виктор Васильевич
1939 г.р.
Мать
Бражник (Полкопина) Лидия Николаевна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец:
Бражник Виктор Васильевич
Мать:
Бражник Лидия Николаевна
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