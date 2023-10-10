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Мятин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

NB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1972

Отец: Мятин Николай Васильевич

Мать: Мятина Мария Антоновна

Рождение ребёнка
01.09.2001

Дочь: Мятина Виктория Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.04.2005

Сын: Мятин Егор Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.12.?

Дочь: Белова Юлия Викторовна

Мать ребёнка: не указана

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