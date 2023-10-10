Мятин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1972
Отец: Мятин Николай Васильевич
Мать: Мятина Мария Антоновна
Рождение ребёнка
01.09.2001
Дочь: Мятина Виктория Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.04.2005
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.12.?
Дочь: Белова Юлия Викторовна
Мать ребёнка: не указана