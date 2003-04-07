Мятин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМятин Николай Васильевич

Мятин Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1937

Дата смерти

07.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

NB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1937

Отец: Мятин Василий Ефимович

Мать: Мятина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
11.06.1961

Дочь: Короткова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1964

Дочь: Швецова Марина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1972

Сын: Мятин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Мятина Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мятина Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мятин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мятина Мария Антоновна

Смерть
07.04.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close