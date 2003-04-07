Мятин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1937
Дата смерти07.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1937
Отец: Мятин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
11.06.1961
Дочь: Короткова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1964
Дочь: Швецова Марина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1972
Мать ребёнка: Мятина Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мятина Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мятин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мятина Мария Антоновна
Смерть
07.04.2003