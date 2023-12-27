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Глебов Илья Кузьмин

Место рождения

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Глебов Козма Ильин

Мать: Глебова Анна Михайлова

Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Ильина

Мать ребёнка: Глебова Наталья Якимова

Садовая Слобода
Рождение ребёнка
05.09.1853

Сын: Глебов Сергей Ильич

Мать ребёнка: Глебова Наталья Якимова

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 36 №24
Рождение ребёнка
17.06.1857

Дочь: Агриппина Ильина

Мать ребёнка: Глебова Наталья Якимова

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 96 №20
Рождение ребёнка
17.06.1857

Дочь: Марфа Ильина

Мать ребёнка: Глебова Наталья Якимова

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 96 №20
Рождение ребёнка
13.01.1861

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Глебова Наталья Якимова

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 164 №5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Наталья Якимова

Смерть
Неизвестно
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