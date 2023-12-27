Глебов Илья Кузьмин
Место рожденияСадовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Глебов Козма Ильин
Мать: Глебова Анна Михайлова
Садовая слобода Коломенского приказа Удельного ведомства
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Ильина
Мать ребёнка: Глебова Наталья Якимова
Садовая Слобода
Рождение ребёнка
05.09.1853
Сын: Глебов Сергей Ильич
Мать ребёнка: Глебова Наталья Якимова
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 36 №24
Рождение ребёнка
17.06.1857
Дочь: Агриппина Ильина
Мать ребёнка: Глебова Наталья Якимова
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 96 №20
Рождение ребёнка
17.06.1857
Дочь: Марфа Ильина
Мать ребёнка: Глебова Наталья Якимова
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 96 №20
Рождение ребёнка
13.01.1861
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Глебова Наталья Якимова
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 164 №5
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глебова Наталья Якимова
Смерть
Неизвестно