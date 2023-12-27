(Глебов) Анна Ильинична
Место рожденияДворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Дата рождения13.01.1861
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1861
Отец: Глебов Илья Кузьмин
Мать: Глебова Наталья Якимова
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 164 №5
Крещение
15.01.1861
Иоанно-Предтеченская церковь с.Дьяковского
Восприемники: Петр Космин Глебов и Дворцового сел Коломенское Григория Максимова (?Солдатова?) жена Мария Якимовна