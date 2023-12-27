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(Глебов) Анна Ильинична

Место рождения

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский

Дата рождения

13.01.1861

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1861

Отец: Глебов Илья Кузьмин

Мать: Глебова Наталья Якимова

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 164 №5
Крещение
15.01.1861
Иоанно-Предтеченская церковь с.Дьяковского
Восприемники: Петр Космин Глебов и Дворцового сел Коломенское Григория Максимова (?Солдатова?) жена Мария Якимовна
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