Беспалова (Макаренко) Любовь Паловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Макаренко) Любовь Паловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаренко Павел Владимирович

Мать: Макаренко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Беспалов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукъяница Николай Евкихиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Александр Николаевич

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