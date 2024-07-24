Беспалова (Макаренко) Любовь Паловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Беспалов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беспалов Александр Николаевич