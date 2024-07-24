Беспалов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалов Александр Николаевич

Беспалов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Беспалова Любовь Паловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалова Любовь Паловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беспалова Любовь Паловна

Смерть
Неизвестно

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