Кучин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучин Яков Иванович

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Место рождения

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Вычислено 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1912 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.

Отец: Кучин Иван Сергеевич

Мать: не указана

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Кучина Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Сын: Кучин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Кучина Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Дочь: Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Кучина Агафия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина Агафия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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