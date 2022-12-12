Кучин Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809 ст.
Отец: Кучин Иван Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Кучина Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Мать ребёнка: Кучина Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Дочь: Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Кучина Агафия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучина Агафия Андреевна
Смерть
Неизвестно