Кучин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучин Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1809 г.р.
Около 1822 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Кучин Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Кучин Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Сын: Кучин Корнилий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Кучин Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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