Кучин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Сын: Кучин Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Кучин Илья Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Кучин Павел Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно